كيروش يدرس العودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1 أمام غينيا بيساو

القاهرة - سامية سيد - يدرس كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، العودة لطريقة 4 / 2 / 3 / 1 أمام غينيا بيساو المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

وشهدت مباراة منتخب مصر الأولى أمام نيجيريا الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 ، ولم يقدم المنتخب المستوى المأمول ليخسر بنتيجة 1 / 0.

ويفكر كيروش جديا فى الدفع بعبد الله السعيد أمام غينيا بيساو فى مركز صانع الألعاب، على أن يعتمد فى الوسط على محمد الننى وحمدى فتحى فقط ويجلس تريزيجيه على دكة البدلاء.

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بخسارته أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل.

الأول: نيجيريا - 3 نقاط

الثانى: السودان - نقطة واحدة

الثالث: غينيا بيساو - نقطة واحدة

الرابع: منتخب مصر - بدون نقاط

وأكدت نتائج الأشعة التى أجراها أكرم توفيق ظهر أمس إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى بداية مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره النيجيرى، وأجرت البعثة إجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائى موعد سفره.

كما أكدت نتائج الأشعة التى أجراها أحمد فتوح فى الوقت نفسه عن إصابته بشد فى عضلات الساق إثر إصابته فى نهاية الشوط الأول من مباراة نيجيريا، ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك فى المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.