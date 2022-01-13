شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يدعم أكرم توفيق قبل العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر على دعم لاعب الفراعنة أكرم توفيق بعد تأكد إصابته بالصليبي .

و نشر الحضرى صورة للاعب أكرم توفيق عبر صفحته الشخصية على فيس بوك معلقا :"الف مليون سلامة عليك يا نجم و ان شاء الله ترجع أقوى و أحسن من الأول زي مانت معودنا يا حبيبي ".

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أنهى مسئولو منتخب مصر، إجراءات عودة أكرم توفيق لاعب الأهلى والمنتخب إلى القاهرة يوم السبت المقبل، بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى..



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ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة علاج أكرم توفيق من إصابة الصليبى، وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث أصيب اللاعب مع المنتخب خلال مشاركته أمام نيجيريا فى بطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بخسارته أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل.

وأكدت نتائج الأشعة التى أجراها أكرم توفيق ظهر أمس إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى بداية مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره النيجيرى، وأجرت البعثة إجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائى موعد سفره.