شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..الزمالك أول نادى مصرى يتأهل إلى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرجع تاسيس نادى الزمالك إلى عام 1911، و بالتحديد يوم 5 من شهر يناير ، حيث يحتفل النادى الأبيض فى هذا اليوم من كل عام بذكرى تأسيسه .

نادي الزمالك أول فريق مصري يتأهل لكأس العالم لكرة القدم للأندية 2001 بإسبانيا وهي البطولة التي لم تقم بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل اللازم لها.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الزمالك إلى عام 1921، عندما فاز بكأس السلطان، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1984 عندا تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا ، كما انه واحد من سبعة أندية لم تهبط إلى دوري الدرجة الثانية، ويُعد واحد من الأندية لم يسبق لها أن هبطت من قمة كرة القدم المصرية منذ انطلاق الدوري إلى جانب الأهلي.

استطاع نادى الزمالك أن يتوج بلقب أفضل فريق فى العالم لموسم 2003، وجاء هذا اللقب لأن الزمالك هو صاحب أعلى نسبة من النقاط من بين جميع فرق العالم لموسم 2003، فالزمالك نجح فى حصد 68 نقطة من اجمالى 78 نقطة محققا بذلك نسبة مئوية مقدارها (87,2 %) متفوقا بهذه النسبة على جميع أندية العالم، واذا رصدنا ترتيب أندية العالم العشر الأوائل سنجدها الزمالك ثم سيلتك الاسكتلندى ثم النجمة اللبناني ويليه ميلان الإيطالي