شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يكلف خزينة اتحاد الكرة 13 مليون جنيه فى 4 شهور .. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالى كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر فى سبتمبر الماضى خلفا لحسام البدرى، ويحصل كيروش على راتب شهرى فى منتخب مصر قيمته 127 ألف يورو ما يعادل 2 مليون و300 ألف جنيه مصر.





كما يتحمل اتحاد الكرة قيمة الضرائب فى عقد كيروش التى تمثل نسبة 10 % سنويا.

يتحمل اتحاد الكرة راتب اثنين من مساعدى كيروش بتكلفة 30 ألف يورو ما يعادل 540 ألف جنيه شهري.

يسكن كيروش فى أحد الفنادق الكبرى مقابل 7 آلاف دولار شهريا ما يعادل 110 ألف جنيه.

يوفر اتحاد الكرة لكيروش وجهازه سيارتين أخر موديل لتنقلات الخواجة ومعاونيه الاجانب.

يتحمل اتحاد الكرة تكلفة حجز تذاكر طيران للخواجة مرتين فى السنة لقضاء الاجازات خارج مصر.

تتكبد خزينة الجبلاية 3 ملايين جنيه تقريبا كراتب شهرى وسكن لكيروش ومعاونيه الاجانب.