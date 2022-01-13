شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الإسماعيلي يوافق على رحيل لاعبه لــ"بيراميدز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية على انتقال محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق الأول لصفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع محمد صادق على عقود رحيله خلال جلسة عقدها مجلس الإدارة بمقر النادى فى حضور عددا من مسئولي نادي بيراميدز.

واستطلع مجلس الإدارة رأى اللجنة الفنية التى يترأسها حمادة المصري والجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، حيث وافقوا على الإستفادة من عائد انتقاله فى إنعاش خزينة النادي لضم صفقات جديدة ورغبته فى خوض تجربة آخرى خارج قلعة الدراويش.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد تلقى عرضا رسميا من نظيره بنادى بيراميدز حيث تم تمت الموافقة على رحيله وتعويضه من خلال إبرام صفقات جديدة تكون قادرة على صنع الفارق مع الفريق وتساهم فى تطوره على الصعيد الهجومي وهو ما سيؤدى إلى تحسن النتائج بشكل تدريجي خلال المنافسات الرسمية.

وإنضم صادق صاحب الـ 24 عامًا لصفوف الدراويش صيف 2017 قادما من نادي القناة، ولعب بالقميص الأصفر 121 مباراة " 98 بمسابقة الدورى العام و8 بكأس مصر و9 بدورى أبطال افريقيا و6 بالبطولة العربية " بواقع 7308 دقيقة، وسجل 5 أهداف وصنع 12 هدف فضلًا عن تتويجه مع المنتخب الأوليمبى ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التى أقيمت فى مصر.

وكان الخليج 365 قد كشف أن مسئولي نادي الإسماعيلي علي العرض المقدم من نظرائهم بنادي بيراميدز، والخاص بضم محمد صادق لاعب الدراويش خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما طلب بيراميدز التعاقد مع اللاعب، من أجل تدعيم صفوف الفريق بناءًا علي رغبة إيهاب جلال المدير الفني.

ورحب الإسماعيلي ببيع اللاعب لبيراميدز الذى قدم عرضًا بـ 6 مليون جنيه من أجل ضم صادق، لاسيما وإن المدير الفني للدراويش وافق علي رحيل اللاعب بعدما عرض عليه الأمر من قبل الإدارة.