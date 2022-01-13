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برة الملعب.. عبد الرحمن الحسينى لاعب الطائرة: نجمى المفضل رونالدو وبحب عمرو دياب

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب عبد الرحمن الحسينى لاعب الكرة الطائرة بالنادى الأهلى.

 

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ 

 

مشاهدة المسلسلات والأفلام.

 

 

بتدخل المطبخ؟ 

 

أوقات بدخل المطبخ.

 

 

ما الأكلة التى تتميز فيها؟ 

 

مكرونة وفراخ. 

 

 

من نجمك المفضل؟ 

 

كرستيانو رونالدو. 

 

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من مطربك المفضل ؟ 

 

عمرو دياب.

 

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟ 

 

مدرب.

 

 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

 

أحمد حلمى. 

 

 

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟ 

 

الكاجوال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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