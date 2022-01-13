حافلة الأهلي تصل ملعب السلام استعدادا لمواجهة الجونة

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الأهلي إلى ملعب الأهلي we السلام لخوض مباراة الجونة في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي ومحمود وحيد ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو ووليد سليمان وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد أحمد «شرقية» وزياد طارق ومحمد أشرف وأحمد أشرف ومحمد فخري وأحمد سيد غريب وصالح نصر ومحمد ياسر وأحمد سيد عبد النبي.

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس على ملعب الأهلي We السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.











