شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 19 مباراة جمعت الإسماعيلي وسموحة قبل صدام كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحل فريق الإسماعيلى ضيفًا على سموحة فى الخامسة مساء اليوم الخميس ، فى إطار الجولة الأولى ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

ويقع الدراويش فى المجموعة الثانية بجوار أندية ” الأهلى وسموحه والمقاولون العرب والجونة والبنك الأهلى ”

وتحمل مواجهة سموحه المقبلة رقم 20 بين الفريقين خلال مسابقتى الدورى العام وكأس مصر فى المواسم المكتملة، منذ صعود المنافس إلى دورى الأضواء والشهرة موسم 2010 / 2011.

حيث لعب الإسماعيلى 19 مباراة، فاز 7 تعادل 7 خسر 5، له 30 هدفًا عليه 26 هدفًا، كلين شيت 4 مباريات، سجل للدراويش 19 لاعبًا

* فى مسابقة الدورى العام ..

لعب 17 مباراة فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 29 هدفًا عليه 24 هدفًا كلين شيت 4 مباريات

ملعب الإسماعيلى فاز 3 تعادل 3 خسر 2، له 13 هدفًا عليه 13 هدفًا، كلين شيت مباراة واحدة

ملعب سموحه فاز 4 تعادل 3 خسر 2، له 16 هدفًا عليه 11 هدفًا، كلين شيت 3 مباريات

أهداف الإسماعيلى عن طريق 19 لاعبًا وهم إيمانويل بناهينى وديجو كالديرون وشكرى نجيب 3 أهداف لكلا منهم ، أحمد على وحسنى عبد ربه وكريم بامبو وبنسيون شيلونجو هدفين لكلا منهم ، أحمد سمير فرج وأحمد صديق وعبد الله السعيد وعمرو السولية وشوقى السعيد ومروان محسن وطه عادل وإبراهيم حسن ولسعد الجزيرى وريتشارد بافور وعبد الرحمن مجدى وفخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهما

* فى مسابقة كأس مصر ..

لعب مباراتين تعادل 1 خسر 1 له هدفًا عليه هدفين كلين شيت صفر ” الخروج بضربات الترجيح مرة واحدة ”

سجل الهدف .. شوقى السعيد