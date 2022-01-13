شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي بطل الاسكواش يتعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة الأخيرة التي خضع لها محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، تعافيه من كورونا، وذلك بعدما أبعدته الإصابة بالفيروس عن المشاركة في بطولة هوستن المفتوحة التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية وانتهت بفوز علي فرج المصنف الأول عالمياً.

واحتفل البطل المصرى محمد الشوربجى، أمس بعيد ميلاده رقم 31، حيث ولد المصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش عام 1991 بمحافظة الإسكندرية، والتى ينتمى إليها أبرز لاعبى الاسكواش المصريين على مستوى العالم.

ويعد محمد الشوربجى، هبة الاسكواش المصرى، وأحد الأسماء الرنانة فى تاريخ اللعبة على المستوى المحلى والعالمى، حيث توج البطل المصرى، بالعديد من الألقاب والبطولات العالمية فى لعبة الاسكواش، والتي نرصدها في السطور التالية:

بطولة العالم المفتوحة للاسكواش 2017

بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش مرتين أعوام 2015 و 2016

بطولة الأبطال للاسكواش مرتين أعوام 2015 و 2016

بطولة قطر كلاسيك الدولية للاسكواش 3 مرات أعوام2013 و2015 و 2017

بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش أعوام 2014 و 2016

بطولة ويندي سيتي المفتوحة مرتين أعوام 2016 و2018

بطولة الجونة الدولية مرة واحدة 2016

كما توج بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة بعد تغلبه على مواطنه المصري علي فرج في المباراة النهائية، ويحمل الشوربجي لقب البطولة العالمية في أربع نسخ من بينها نسختين على التوالي.

وينتمي الشوربجي لأسرة تعشق الاسكواش، فأخوه مروان الشوربجى المصنف الثامن عالمياً فى الاسكواش، والذى تراجع مؤخراً عن المركز الثالث بسبب الإصابة التى تعرض لها لتبعده طويلاً عن القفص الزجاجى.