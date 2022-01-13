شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحفظ على انتقال محمد هانى إلى فيوتشر بعد إصابة أكرم بالصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ مسئولو النادي الأهلي على فكرة انتقال محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر إلى صفوف فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما دخل اللاعب حسابات النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، في ظل سعيه لضم ظهير أيمن سوبر.

ويضع مسئولو فيوتشر محمد هاني على رأس قائمة اللاعبين المستهدفين لتدعيم الجبهة اليسرى، في ظل خروج اللاعب الدائم من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني لاعتماده على أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى للأهلي.

وجاء رفض الأهلي في التفريط بخدمات محمد هاني لأكثر سبب أولها حاجة الفريق لجهوده باعتباره البديل الأول أمام الجهاز الفني حال غيابه، ولثقة موسيماني في قدرات اللاعب، وثانيها بسبب غياب أكرم توفيق لفترة طويلة بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها رفقة منتخب مصر في مباراته ضد نيجيريا بأمم إفريقيا.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي الباب أمام انتقال محمد هاني إلى فيوتشر في الميركاتو الشتوي متمسكين ببقاء اللاعب في الجزيرة، في ظل الحاجة لجهوده خلال الفترة القادمة.