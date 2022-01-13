شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل تدريباته بدون راحة استعداداً للاتحاد في كأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق أي راحة بعد الخسارة أمام مصر المقاصة في المباراة الأولى بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بثلاثية نظيفة، وواصل الفريق البورسعيدي مرانه صباح اليوم على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب استعداداً للقاء المقبل.

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تجمعه بنظيره فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وشهد المران جلسة خاصة من معين الشعباني مع اللاعبين، شرح خلالها أخطاء اللقاء الماضي أمام المقاصة لتجنبها في المباراة المقبلة، كما حث اللاعبين على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية أمام زعيم الثغر لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد الهزيمة الثقيلة من المقاصة.

وأجرى اللاعبين تقسيمة قوية شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية، بينما خض حراس المرمى مراناً خاصاً خلال التدريبات.



أحمد شديد واحمد علاء



المصري



تقسمية



جانب من المران



حراس المصري



عمرو مرعي



لاعبو المصري



معين الشعباني

وحقق فريق مصر المقاصة الفوز على نظيرة المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كاس الرابطة للاندية المحترفة والتي ستقام على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية .

حيث أحراز أهداف فريق مصر المقاصة كريم حلاوة في الدقيقة 5 ثم أضاف الهدف الثانى محمود فهمى في الدقيقة 14 وأختتم الثلاثية اللاعب خالد صلاح في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول .