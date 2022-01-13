الامارات | رسمياً.. نسخة واحدة من "أبطال آسيا" تنطلق في 2022 وتختتم في 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. نسخة واحدة من "أبطال آسيا" تنطلق في 2022 وتختتم في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأدوار الاقصائية لنسخة 2022 في أبطال آسيا إلى مطلع 2023، افساحاً في المجال لمنتخبات القارة بإعداد أفضل لكأس العالم 2022، بحسب ما أعلن في بيان صحافي اليوم، وكذلك بسبب أوضاع السفر بسبب فيروس كورونا. وتعتبر هذه سابقة في تاريخ المسابقة التي ظلت تقام في عام واحد، منذ انطلاق النسخة الحديثة.

وسيقام النهائي من ذهاب وإياب في 19 و26 فبراير 2023. وفي منطقة الغرب، ستقام الأدوار الاقصائية بدءاً من 3 فبراير 2023 بنظام التجمّع. ولدى الشرق، سيقام دور المجموعات حتى نصف النهائي بين أبريل وأغسطس 2022 بنظام التجمّع. وخلافاً للعادة، ستقام كأس العالم المقبلة في نوفمبر المقبل بقطر، بسبب الحرارة المرتفعة صيفاً في منطقة الخليج.

وسيقام دور المجموعات "الغرب" من مرحلتي ذهاب واياب بنظام التجمع بين 7 و27 أبريل المقبل. وستقام الأدوار الإقصائية كذلك بنظام التجمع لكن من مباراة واحدة في 2023: دور الـ16 في 3 و4 فبراير، وربع النهائي في 7 فبراير، ونصف النهائي في 10 منه.

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