الامارات | وزير الشباب والرياضة يتخلى عن هدوئه.. ويحذر محمد صلاح ورفاقه

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتخلى عن هدوئه.. ويحذر محمد صلاح ورفاقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر لـ"الإمارات اليوم" بأن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أجرى اتصالاً هاتفياً بلاعي المنتخب المصري وحذرهم من التداعيات التي يمكن أن تحدث إذا ودع "الفراعنة" البطولة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون بعد الهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف في بداية مشوار المنافسة، وطالبهم بأخذ الأمور بجدية لعبور المرحلة الصعبة التي يعيشها المنتخب.

وأضاف المصدر أن أشرف صبحي أعرب خلال الاجتماع عن حزنه والشارع المصري تجاه الصورة التي ظهر بها المنتخب في مباراة نيجيريا، مشيراً إلى أن اللاعبين ظهروا بصورة غير متوقعة حيث الأداء السيء مما ترك أثراً سلبياً في نفوس الجماهير التي بدأت تقلق على مصير "الفراعنة" لاسيما أنهم يحملون الرقم القياسي بعدد مرات التتويج باللقب (7 بطولات).

من جهته، عقد رئيس البعثة المصرية في الكاميرون جمال علام اجتماعاً مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، وطلب منه توظيف اللاعبين بمراكزهم في الملعب منقداً ما فعله في مواجهة نيجيريا حين وضع المهاجم مصطفى محمد على الجناح الأيمن ودفع بالنجم محمد صلاح كرأس حربة، الأمر الذي عطل المنتخب تماماً وأربك اللاعبين وتسبب بشكل كبير في الخسارة.

وحمّل علام المدرب كيروش مسؤولية الخسارة، في وقت قطع كيروش على نفسه عهداً أمام علام والبعثة المصرية بأن المنتخب سيتأهل وأن الخسارة من نيجيريا لن تتكرر في المباراتين المقبلتين أمام السودان وغينيا بيساو، مطالباً الشارع المصري بالتريث وعدم الحكم السريع على المنتخب.

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