بيان رسمي من كاف بعد أزمة مباراة تونس ومالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف"، بيانًا اليوم الخميس، للتعليق على أحداث مباراة تونس ومالي والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء ضمن مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء بيان "كاف" كالتالي:

فيما يتعلق بمباراة توتال انرجيز كأس الأمم الأفريقية بين تونس ومالي ، التي أقيمت في ليمبي يوم 12 يناير 2022: يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة.

يقوم CAF بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة.

في هذه المرحلة ، CAF ليس في وضع يسمح له بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات التالية.

وكان الحكم الزامبي جاني سكازوي، أطلق صافرة نهاية المباراة قبل نهاية المباراة في وقتها الأصلي بما يقرب من دقيقة، مما أدى إلى احتجاج رسمي من الجانب التونسي.

الأزمة تواصلت بعد خروج سيكازوي وتواجد الحكم الرابع لكي يستكمل المباراة إلا أن منتخب "نسور قرطاج" رفض استكمال المباراة.

وتفوق المنتخب المالي من حيث النتيجة بعد الفوز بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن المجموعة السادسة.