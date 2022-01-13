تعرف على موعد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في غينيا.

ومن المنتظر أن يقام الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 إلى 29 مارس المقبل، بالتزامن مع المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ولن يشارك المنتخبات الـ10 المتأهلين إلى التصفيات النهائية لكأس العالم ومن ضمنهم مصر، الدور التمهيدي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا لكأس العالم كل من: "مصر، المغرب، السنغال، مالي، غانا، الكونغو الديمقراطية، الجزائر، نيجيريا، تونس، والكاميرون".

وتقام مباريات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بغينيا في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل.

فيما تقام مباريات الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.