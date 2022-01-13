طبيب المنتخب يوضح موقف السولية من مباراة غينيا.. ومدة غياب أكرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، أن قائد المنتخب عمرو السولية أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو العلا في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"نتابع حالة عمرو السولية منذ إصابته، عمرو يشارك في التدريبات الجماعية مثل جميع اللاعبين باستثناء أكرم توفيق وأحمد فتوح".

وتحدث طبيب المنتخب عن إصابة أكرم توفيق :"حاولنا إجراء أشعة لأكرم توفيق بعد مباراة نيجيريا لكن للأسف الجهاز كان (معطل)".

وتابع :"وائل جمعة (مدير المنتخب) يقوم بالتنسيق مع اتحاد الكرة والنادي الأهلي من أجل سفر اللاعب للقاهرة".

وأوضح :"تحديد مدة غياب أكرم توفيق بعد إجراء العملية".

وانتقل أبو العلا للحديث عن حالة اللاعب أحمد فتوح، قائلاً :"غير حقيقي مشاركة أحمد فتوح وهو مصاب، اللاعب تعرض لشد في عضلة السمانة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، ومحاولات لتجهيزه لمباراة السودان لكن لن يتواجد في مباراة غينيا".

وكان أكرم توفيق تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة نيجيريا الماضية، في المقابل تعرض أحمد فتوح للإصابة بشد في عضلة السمانة.

وتعرض المنتخب المصري للهزيمة على يد منتخب نيجيريا بهدف دون رد في لقاء أقيم مساء الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري في المباراة المقبلة منتخب غينيا بيساو يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الأخير في مجموعته بدون أي نقاط، في المقابل يتصدر المنتخب النيجيري الترتيب بثلاث نقاط يليه كل من السودان وغينيا بيساو برصيد نقطة.