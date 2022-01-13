بسبب "أوميكرون".. تعديلات على مواعيد مباريات أبطال آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اعتمدت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، تغيير مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022، وأشارت إلى أن وفق المواعيد الجديدة، فإن أندية منطقة غرب آسيا، سوف تتنافس بنظام التجمع.



ويقام دور المجموعات من 7 إلى 27 أبريل 2022، بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ودور الـ16 يومي 3 و4 فبراير 2023، مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع، وربع النهائي يوم 7 فبراير، من مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع، وقبل النهائي يوم 10 من الشهر نفسه، من مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع.

وفي المقابل، تتنافس أندية شرق آسيا بنظام التجمع، ويقام دور المجموعات من 15 أبريل إلى 1 مايو 2022، منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ودور الـ16 يومي 18 و19 أغسطس، من مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع، وربع النهائي يومي 22، من مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع، وقبل النهائي يوم 25 أغسطس 2022، من مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع.

ويقام نهائي دوري أبطال آسيا من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 2023، حيث تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، في حين تقام مباراة الإياب في منطقة الشرق، وسيتم قريباً فتح باب الترشيح من أجل استضافة المباريات.

وبرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التعديل بالتعقيدات الناتجة عن انتشار متحور أوميكرون من فيروس كوفيد-19، والمخاطر الناتجة عنه، وكذلك الظروف الاستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022، ومنها إجراءات السفر في قارة آسيا، والتي باتت أكثر صعوبة نتيجة قيود وبروتوكولات السفر الجديدة، واعتمدتها العديد من الدول، من أجل الحد من انتشار متحور أوميكرون.

كما أوضح أن المنتخبات الآسيوية المتوقع أن تتأهل إلى كأس العالم 2022، ينتظر أيضاً، أن تقوم بوضع برامج إعداد مكثفة من أجل المنافسة، وبالتالي استشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحاجة لتسهيل استعداد هذه المنتخبات في مواجهة هذه الظروف، وشدد الاتحاد على إنه سيواصل العمل بإقامة المباريات على نظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023، من أجل ضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.