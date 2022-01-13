شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان من حسام حسن للاعبى الاتحاد السكندرى بعد الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى عدم منح لاعبيه إجازة من التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الأحد المقبل 16 يناير فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة.

ويؤدى اللاعبون الذين خاضوا مباراة بيراميدز مرانا استشفائيا اليوم، فيما يخوض البقية التدريبات الجماعية فى صورة طبيعية حتى يطمئن حسام حسن على جاهزية جميع العناصر لمواجهة الفريق البورسعيدى.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوى فى إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة للاندية المحترفة .

وسجل الأهداف لفريق الاتحاد السكندرى كل من أحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 15 بينما عزز الايفوارى موبولولو تقدم فريقه فى الدقيقة 57، بينما جاء هدف تقليص الفارق لفريق بيراميدز عن طريق اللاعب محمود صابر في الدقيقة 75 .

وبهذة النتيجة يحقق فريق الاتحاد السكندرى أول ثلاث نقاط بالمجموعة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة بينما بيراميدز يتزيل جدول الترتيب لعدم حصد نقاط .

وخاض فريق بيراميدز بقيادة خالد جلال اللقاء بتشكيل مكون من في حراسة المرمى .. مهدي سليمان،خط الدفاع .. أحمد سامي - علي جبر - حسين السيد - عمر جابر،خط الوسط .. نبيل دونجا - إسلام عيسى - هشام محمد - إبراهيم حسن - محمود صابر، خط الهجوم .. دودو الجباس.

وجاء تشكيل فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن كالتالي:حراسة المرمى .. محمد عبد المنصف،خط الدفاع .. صبرى رحيل ، محمد عبد السلام ، مروان عطية ، هشام صلاح،خط الوسط .. موبولولو ، أحمد عادل " ميسى " ، عبدالله نصيب ، بواتنح،خط الهجوم .. مورو سيلفو ، كريم الديب.