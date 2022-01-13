شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع فى مباراة الجونة اليوم بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على التشكيل المتوقع أن يخوض به مباريات كأس الرابطة، والتى يستهلها بمواجهة الجونة فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ملعب الأهلى والسلام، فى ظل غياب 9 من لاعبيه للمشاركة مع منتخباتهم فى أمم أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلى 22 لاعبًا هم: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي ومحمود وحيد ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو ووليد سليمان وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد أحمد "شرقية" وزياد طارق ومحمد أشرف وأحمد أشرف ومحمد فخري وأحمد سيد غريب وصالح نصر ومحمد ياسر وأحمد سيد عبد النبي.

والتشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الجونة مكون من مصطفى شوبير فى حراسة المرمى أمامه كل من محمد هانى ومحمد المغربى ومحمود وحيد وكريم فؤاد فى الدفاع ومحمد فخرى ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو وزياد طارق فى الوسط ووليد سليمان وحسام حسن فى الهجوم.

وطلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى من الجهاز المعاون له إعداد تقرير مفصل عن 3 منتخبات خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم منتخبات تونس ومالى بجانب منتخب مصر، وذلك للوقوف على حالة 8 لاعبين دوليين يمثلون المارد الأحمر فى المحفل القارى.

ويمثل الأهلى فى كأس الأمم الأفريقية ثنائى أجنبى هم التونسى على معلول والمالى أليو ديانج بجانب تواجد 6 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف)، ويرغب موسيمانى فى التعرف على الحالة البدنية والفنية لهؤلاء اللاعبين ونسب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالإمارات، وتعرض بدر بانون مدافع الأهلى للإصابة مع منتخب المغرب ليتم استبعاده من البطولة رغم سفره للكاميرون.

وقام بيتسو موسيمانى بتصعيد خمسة لاعبين من فرق الناشئين بالنادى للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، والتى جرت على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة الغيابات وهم أحمد سيد غريب من مواليد 2002، وأحمد أشرف مواليد 2001، ومحمد مغربى مواليد 2001 ومحمد ياسر مواليد 2001، ومحمد أحمد (شرقية) مواليد 2003.