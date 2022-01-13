تعرف على تردد قنوات SSC السعودية الناقلة لكأس السوبر الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يتابع العالم في الفترة الحالية، مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.



ولعل أبرز ما يشغل المتابعون دائما هو الشاشة التي ستنقل لهم هذا الحدث على الهواء مباشرة.

انطلقت شبكة قنوات SSC الرياضية في أغسطس/آب من العام الماضي، وذلك لنقل المباريات المهمة للمتابعين بشكل مجاني، بدون الحاجة للاشتراك في أي قنوات مشفرة.

ويتابع الجمهور مباريات كأس السوبر الإسباني، والتي انطلقت الأربعاء بفوز ريال مدريد 2-1 على برشلونة.

شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية هي الناقل الرسمي الأساسي لمنافسات كأس السوبر الإسباني.

تردد قنوات SSC عبر العرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدر سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾

أبرز البطولات التي تبثها قناة SSC السعودية

تصفيات كأس العالم قطر 2022 آسيا

منافسات الدوري السعودي للمحترفين

مباريات دوري أبطال آسيا

مباريات البطولات المحلية والدولية السعودية

بطولة السوبر السعودي

منافسات كأس الملك

كأس الاتحاد الآسيوي

كأس السوبر الإيطالي

كأس السوبر الإسباني

منافسات كأس آسيا 2023 بالصين