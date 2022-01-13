شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، من أجل تعويض الخسارة فى المباراة الافتتاحية من منتخب نيجيريا.

موعد مباراة مصر القادمة في بطولة افريقيا

وتنطلق مباراة منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو فى تمام التاسعة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب رومدى أديجا فى مدينة جاروا الكاميرونية.

منتخب مصر يخسر أمام نيجيريا

وكان المنتخب الوطنى افتتح مشواره فى كأس الأمم الأفريقية بالهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة مصر ترتيب مجموعة مصر

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بعد خسارته مباراته الأولى فى البطولة أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل.

الأول: نيجيريا - 3 نقاط

الثانى: السودان - نقطة واحدة

الثالث: غينيا بيساو - نقطة واحدة

الرابع: منتخب مصر - بدون نقاط

أكدت نتائج الأشعة التى أجراها أكرم توفيق ظهر أمس عن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى بداية مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره النيجيرى، وأجرت البعثة إجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائى موعد سفره. كما أكدت نتائج الأشعة التى أجراها أحمد فتوح فى الوقت نفسه عن إصابته بشد فى عضلات الساق إثر إصابته فى نهاية الشوط الأول من مباراة نيجيريا، ويتطلب الأمر إراحته ولن يشارك فى المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.

الأشعة تثبت إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبىكيروش: لم نظهر فى الشوط الأول وعلينا حصد 6 نقاط للتأهل

أكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، أن فريقه لم يقدم الأداء المقنع فى الشوط الأول خلال مواجهة منتخب نيجيريا، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب رومدى أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة فى نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، وخسر الفراعنة بهدف دون رد، ليحصد المنتخب النيجيرى أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التى تضم كلاً من مصر والسودان وغينيا بيساو واللذان يجمعهما اللقاء الثانى فى المجموعة فى التاسعة.

وأضاف كيروش خلال تصريحاته عقب المباراة، حاولنا فى الشوط الثانى إدراك هدف التعادل، وتحسن الأداء نسبيًا، لكن ظل المنتخب النيجيرى محافظًا على تقدمه حتى حصد الثلاث نقاط.

وتابع مدرب منتخب مصر أن فريقه خسر أمام نيجيريا، إلا أن أمامه مباراتين مع منتخب السودان وغينيا بيساو تساوى 6 نقاط، وعلى منتخب مصر حصدها لضمان التأهل.