شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يرفض التفاوض مع الأندية تقديرا للزمالك وجماهيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك التفاوض مع بعض مندوبى الأندية الذين طلبوا التعاقد معه عن طريق بعض الوكلاء بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك نهاية الموسم الجارى.

وطلب أبو جبل من الأندية التى طلبت التعاقد معه الانتظار لحين وضوح الرؤية بالنسبة لموقف الزمالك من التجديد احتراما للنادى وجماهيره، وفضل أبو جبل أن يدخل فى مفاوضات جادة مع الأندية التى تلقى عروضا منها، خاصة من الدورى السعودى عقب انتهاء مفاوضات الزمالك سواء بالفشل أ و التجديد.

من ناحية أخرى طلبت إدارة الزمالك من مسئولى قطاع الناشئين فى النادى، تجهيز تقرير شامل عن القطاع واللاعبين المميزين فى كل فريق من المراحل العمرية المختلفة.

وستقوم إدارة الزمالك بإعارة اللاعبين الشباب المميزين إلى فرق فى الدورى الممتاز لاكتساب خبرات اللعب مع الفريق الأول، فيما سيتم عمل عقود احتراف للمميزين من المواهب التى ستستمر فى القطاع أو الفريق الأول.

من ناحية أخرى أكد مصطفي سيد والد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك أن نجله متمسك بالبقاء فى الزمالك، الذى صنع نجوميته وشهرته، مؤكدا أن زيزو لا ينكر فضل الزمالك عليه فى مشواره الكروى.

وقال والد زيزو، فى تصريحات عبر إذاعة أون سبورت، إن اللاعب لم يحصل على مستحقاته من الزمالك منذ الموسم الماضى، ورغم هذا فإنه يرفض استخدام الشرط الجزائي ضد النادي ومتمسك بالبقاء حال رفض الزمالك العروض التي تلقاها زيزو مؤخرا.

وأضاف والد زيزو أن ابنه تلقى العديد من العروض الأوروبية والعربية خلال الفترة الماضية، إلا أنه لن يرحل إلا عن طريق الزمالك تقديرا لجمهور النادى الذى صنع اسم أحمد سيد زيزو.