شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والجونة اليوم الخميس 13 / 1 / 2022 بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع الجونة بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن مباراة الفريقين.

18 فريق يشارك في كأس رابطة الأندية

يشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

مباريات كأس الرابطة بحضور جماهيرى وبتقنية الفار

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

مجموعة الاهلى بكأس رابطة الأندية

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الاهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.

جوائز كأس رابطة الأندية قبل لقاء الاهلى والجونة

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.

غيابات الاهلى أمام الجونة

ويعانى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى من غيابات عديدة ضربت صفوف المارد الأحمر قبل مواجهة الجونة سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم الثنائى الاجنبى التونسى على معلول والمالى أليو ديانج، بجانب تواجد 6 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف)، فضلا عن هوجة إصابات كورونا التي ضربت صفوف المارد الأحمر حيث تعرض خمسة لاعبين للإصابة بالفيروس اللعين هم "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا ورامى ربيعة" فضلا عن تواجد محمود متولى مدافع الفريق في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الأمامية بالإضافة لإعارة محمود كهربا للدورى التركى بجانب تعرض المغربى بدر بانون للإصابة مع منتخب بلاده.