"هل تُعاد المباراة؟".. صحف تونس تعلق على "فضيحة" موقعة تونس ومالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحداث مؤسفة في الدقائق الأخيرة شهدتها مباراة تونس ومالي في إطار مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تقام بالكاميرون.

المباراة شهدت واقعة "استثنائية" من الحكم الزامبي جاني سيكازوي والذي أطلق صافرة نهاية اللقاء قبل الوصول للدقيقة 90.

موقعة تونس ومالي انتهت بخسارة "نسور قرطاج" بهدف دون رد، إلا أن المنتخب التونسي احتج على قرارات الحكم الزامبي.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف التونسية على موقعة مباراة تونس ومالي:

"فضيحة جديدة في الكاميرون"

صحيفة "الصباح" التونسية، علقت على الأزمة، قائلة :"فضيحة جديدة بالكان في الكاميرون".

وأضافت الصحيفة، أن الحكم الزامبي جاني سيكازوي أنهى المباراة قبل الدقيقة 90.

الصحيفة حصلت على رأي خبير القانون الرياضي أنيس بن ميم، والذي أكد على أن المباراة يجب أن تُعاد وفقًا للمادة الـ7 من قانون كرة القدم.

وأضاف الخبير القانوني التونسي :"عودة لاعبي منتخب مالي للملعب لا يعني أن الحكم سيكازوي أعلن عن نهاية المباراة قبل الوقت القانوني، ولذلك وبحسب القانون لا مفر من إعادة المباراة".

"فضيحة تحكيمية"

إذاعة "موزاييك" التونسية، عنونت ووصفت المباراة أيضًا بـ"الفضيحة".

الإذاعة التونسية تساءلت، أن تصرف الحكم الزامبي سيكازوي مخالف للقانون، فهل تُعاد هذه المباراة؟

"صافرة النهاية قبل نهاية الوقت الأصلي"

إذاعة "إي إف إم" التونسية، لم تختلف عن العناوين السابقة، قائلة :"فضيحة تحكيمية في مباراة تونس ومالي: صافرة النهاية قبل نهاية الوقت الأصلي".

وأشارت الإذاعة التونسية، إلى أن الحكم سيكازوي أطلق صافرة النهاية في الدقيقة 85، قبل أن يصحح الهفوة التي ارتكبها وواصل المباراة حتى الدقيقة 89.

"اجراءات قانونية"

قال حسين جنيح عضو الاتحاد التونسي لكرة القدم، والمسؤول عن المنتخب الأول، أن الوفد التونسي قام بكل الاجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع حقوق "النسور" بعد الفضيحة التحكيمية والتي تسبب بها جاني سيكازوي.

وكشف جنيح، أن الحكم الرابع أكد للوفد التونسي أن المباراة لم تنته في وقتها القانوني، مشددًا أن الحكم الرابع توجه لسيكازوي والذي أصر على موقفه بإنهاء المباراة.

وأنهى :"لن نستسلم في حقوقنا، تونس (مش شوية)".