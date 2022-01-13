تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة بكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة الجونة، في لقاء يقام عصر اليوم ضمن حسابات الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والتي تقام للمرة الأولى.

موسيماني يواجه العديد من التحديات نظرًا للاستحقاق الدولي حيث يفتقد المدير الفني الجنوب أفريقي أكثر من لاعب دولي بسبب بطولة كأس أمم أفريقيا، إلى جانب غياب عدد من اللاعبين عقب تعرضهم لإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد - محمد مغربي - محمد هاني - كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد محمود - محمد فخري - عبد الرحمن مانو - وليد سليمان - صلاح محسن.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية والتي تضم فرق: الإسماعيلي - المقاولون العرب - سموحة - الجونة - البنك الأهلي.

جدير بالذكر أن مباريات البطولة انطلقت أمس الأربعاء بثلاث مباريات حيث فاز كل من مصر المقاصة على المصري بنتيجة (3-0)، وحقق فريق فيوتشر نفس النتيجة أمام إيسترن كومباني، وأخيرًا فاز الاتحاد السكندري على بيراميدز بنتيجة (2-1).