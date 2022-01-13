شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الجونة فى افتتاح مشواره بكأس رابطة الأندية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مشواره ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة اليوم الخميس حينما يواجه نظيره الجونة على ستاد الاهلى والسلام في الثانية والنصف ظهراً ، وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الاهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.

وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بحصد الفوز على الجونة لإكتساب دفعة معنوية في بداية مشوار كأس الرابطة أملا في حصدها وإضافة لقب جديد لخزائن القلعة الحمراء ، ويعانى موسيمانى من غيابات عديدة ضربت صفوف الأهلى سواء بسبب غياب اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب بلادهم فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وهم الثنائى الاجنبى التونسى على معلول والمالى أليو ديانج، بجانب تواجد 6 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوي – أكرم توفيق – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد شريف)، فضلا عن هوجة إصابات كورونا التي ضربت صفوف المارد الأحمر حيث تعرض خمسة لاعبين للإصابة بالفيروس اللعين هم "ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا ورامى ربيعة" فضلا عن تواجد محمود متولى مدافع الفريق في قطر لإنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الأمامية بالإضافة لإعارة محمود كهربا للدورى التركى بجانب تعرض المغربى بدر بانون للإصابة مع منتخب بلاده.

ويتبقى من لاعبي الفريق الأول فى قائمة الأهلي 13 لاعباً فقط هم: علي لطفي - محمود وحيد - محمد هاني - كريم فؤاد - عمار حمدي - محمد محمود - محمد مجدى أفشة - وليد سليمان - صلاح محسن - طاهرمحمد طاهر - حسين الشحات - حسام حسن – أحمد عبد القادر".

في المقابل ، يدخل فريق الجونة بقيادة رضا شحاته مباراة اليوم بصفوف مكتملة في ظل عدم وجود لاعبين دوليين له برفقة المنتخب الوطنى، ويتطلع رضا شحاته لإستغلال مباريات كأس الرابطة لتكون بمثابة بروفة قوية قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز ، ويسعى رضا شحاته لإستغلال غيابات الاهلى واحراج لاعبيه عن طريق الفوز على بطل أفريقيا مرتين على التوالي.