إنتر ميلان يصعق يوفنتوس ويتوج بالسوبر الإيطالي للمرة السادسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

فاز إنتر ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي، بعد تغلبه على يوفنتوس (2-1) في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بملعب "جوزيبي مياتزا".



وشارك إنتر ميلان في كأس السوبر باعتباره بطلا للنسخة الماضية من الدوري الإيطالي، فيما لعب يوفنتوس بصفته حامل لقب كأس إيطاليا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في المملكة العربية السعودية، قبل أن تتراجع رابطة الدوري الإيطالي وتقرر إقامة هذه النسخة في ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل إنتر في مدينة ميلانو.

تقدم وستون ماكيني ليوفنتوس في الدقيقة 25، فيما أدرك لاوتارو مارتينيز التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

ولم يتمكن أي من الفريقين من إضافة أهداف جديدة في الشوط الثاني، ليلعبا وقتا إضافيا شهد تسجيل أليكسيس سانشيز هدف الفوز القاتل للنيراتزوري في الدقيقة 120، قبل لحظات من نهاية المباراة.

بهذا يحقق "النيراتزوي" اللقب السادس في تاريخه بكأس السوبر، والأول منذ عام 2010، لينفرد بالمركز الثالث بين الأندية الأكثر تتويجا بالبطولة، بعدما فض الاشتباك مع لاتسيو صاحب الـ5 ألقاب.