شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع وجبة دسمة من مباريات كرة القدم المهمة في المنافسات المختلفة اليوم الخميس 13 يناير/ كانون الثاني.

البداية ستكون مع قمة إنجليزية، حيث يستضيف فريق أرسنال نظيره ليفربول، على استاد الإمارات بالعاصمة لندن.

ويلتقي الفريقان في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على أن يكون الإياب في ملعب الأنفليد معقل ليفربول بعد أسبوع.

من المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد ليفربول في الحادية عشرة إلا الربع مساءً الخميس بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يلتقي فريقا أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في نصف النهائي الثاني لبطولة كأس السوبر الإسباني مساء الخميس، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي.

ويمكن مشاهدة مباريات السوبر الإسباني مجانًا عبر شاشة "SSC" بتقنية SD، لكن للمشاهدة بتقنية HD يجب الاشتراك في باقتها وامتلاك جهاز GOBX.

ويخوض أتلتيكو مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني بصفته بطل الدوري الإسباني 2021، بينما يلعب بلباو المباراة بصفته وصيف كأس ملك إسبانيا.

وفي كأس أمم أفريقيا 2022 يواجه منتخب الكاميرون صاحب الأرض إثيوبيا في الجولة الثانية من المجموعات، عن المجموعة الأولى، حيث تنطلق المباراة في تمام السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون منقولة على قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

وتلعب الكاميرون على الفوز من أجل ضمان الصعود، بعدما فازت في الجولة الأولى على بوركينا فاسو بهدفين لهدف.

في البطولة نفسها، وضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، سيواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره الرأس الأخضر، في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة منقولة على قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ويملك منتخب الرأس الأخضر 3 نقاط من فوزه على إثيوبيا، فيما لا تملك بوركينا فاسو نقاط بعد الخسارة من الكاميرون.

يلتقي فريق ميلان مع نظيره جنوى، الخميس، في إطار الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إيطاليا، بملعب سان سيرو، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

ولا توجد قناة في الشرق الأوسط تنقل مباريات البطولة، حيث لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بثها، لكن يمكن متابعتها عبر بعض القنوات الأوروبية، مثل "سبور 1 المجر" و"إيطاليا 1" و"تي آر تي سبور" و"لوك سبورت +".

وفي نفس البطولة، يستضيف نابولي على ملعبه فيورنتينا، في دور الـ16، وسيتم بث المباراة على قناة إيطاليا 1 في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، لكن لن تذيع أي مباراة في الشرق الأوسط المواجهة.

يبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس الرابطة المصرية الوليدة، الخميس، عندما يواجه نظيره الجونة.

ويستضيف ملعب السلام، الخميس، مباراة الأهلي والجونة، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1".

وفي البطولة ذاتها، يواجه الإسماعيلي فريق سموحة في تمام السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة منقولة أيضا علي شبكة قنوات أون تايم سبورتس.