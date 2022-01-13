شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يلاقى الإسماعيلى على ستاد الإسكندرية بكأس الرابطة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره الإسماعيلى في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بحثاً عن الثلاث نقاط بقيادة مدربه أحمد سامى الذى سوف يستغل المسابقة لإعداد لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري .

في المقابل يتطلع الارجنيتنى خوان براون المدير الفني للإسماعيلى لتقديم مباريات قوية بكأس الرابطة لطمأنة الجماهير على مسار الدراويش في مسابقة الدوري لاسيما بعد التدعيمات الجديدة حيث تم التعاقد مع البوليفى كارميلو والجامبى سايكو فيما يغيب عن الاسماعيلى في كأس الرابطة الثنائى محمد فوزى ومحمد صادق بسبب الإصابة حيث يعانى الأول من جزع في الرباط الداخلى للركبة فيما يعانى الثانى من شد في العضلة الخلفية بينما رحل شكرى نجيب عن صفوف الدراويش بعد انتقاله لصفوف فاركو لمدة أربعة مواسم في يناير الجارى.

يذكر أن المجموعة الثانية تضم أندية الأهلي، سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون

ويشارك في كأس الرابطة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وتعد كأس الرابطة المصرية بطولة مستحدثة، وستكون البطولة الثالثة الموسمية في مصر بعد الدوري والكأس.

ووفقاً لرابطة الأندية سيحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري، والوصيف على مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه، وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه، في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.