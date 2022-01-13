شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر موسيماني فى التعامل مع عدم وجود مدافعين بمباراة الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفني للنادى الأهلى بين أكثر من خيار بشأن الاستعانة بأكثر من لاعب في قلب الدفاع لتعويض الغيابات الكثيرة في الخط الخلفي للفريق الأحمر خاصة مركز قلب الدفاع، في ظل وجود بدر بانون مع منتخب المغرب وكذلك أيمن أشرف مع منتخب مصر وإصابة رامي ربيعة وياسر إبراهيم بفيروس كورونا وخضوعهم للعزل الطبي.

ويفكر موسيماني في الاعتماد على الثنائي محمد هاني ومحمد المغربي في قلب الدفاع، على أن يعتمد على كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليمنى ومحمود وحيد في قيادة الجبهة اليسرى في مباراة اليوم ضد الجونة، في ظل استمرار إيجابية عينة الثنائي ربيعة وياسر وصعوبة لحاقهما بموقعة الجونة.

كما يخطط موسيماني للاستعانة بمحمد شرقية مدافع فريق الشباب بالنادي في مباراة الجونة اذا استدعى الأمر إلى ذلك أو اذا ما قرر الاستعانة بهاني في الجبهة اليمنى، مركزه الأساسي، ليلعب بجوار المغربي في الدفاع الأحمر.

يحسم الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة الموقف النهائى للخماسى المصاب بكورونا فى صفوف المارد الاحمر ، حيث ينتظر الجهاز الطبى نتيجة المسحة الاخيرة لكل من ياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد نبيل كوكا ورامى ربيعة لتحديد موقفهم من خوض مباراة الجونة المقرر لها غداً الخميس من عدمه.