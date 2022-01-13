الطلائع يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة غزل المحلة بكأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى يدخل اليوم الخميس معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة عصر غد الجمعة على ستاد جهاز الرياضة بالجولة الأولى من منافسات الجولة الثالثة لكأس رابطة الاندية المحترفة.

واستغل طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش ودية ايسترن كومبانى التى فاز فيها بثلاثية نظيفة في الدفع بمعظم لاعبية خلال الشوطين من أجل تجهيزهم والوقوف على مستواهم استعداداً لمباريات كأس الرابطة المحترفة، وقدم لاعبو طلائع الجيش مباراة قوية خلال شوطي المباراة وظهر إرتفاع مستوى جميع اللاعبين الفني والبدني في المباراة .

من جانبه أشاد طارق العشري بمستوي جميع اللاعبين ، مشيراً إلى أن المستوي في تقدم من يوم إلي آخر وانة بمزيد من التدريبات البدنية والتأهيلية والفنية خلال الفترة القادمة سيصل للمستوي المطلوب لجميع اللاعبين .

أضاف العشري أن معسكر الإسماعيلية حقق المطلوب منه وكان كلة فوائد للاعبين ، وانة كان فرصة طيبة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من التدريبات الجماعية القوية ومنح الفرصة لجميع اللاعبين كي يقدموا كل ما عندهم من جهد سواء في التدريبات أو في المباريات .