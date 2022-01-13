اخبار الرياضه

ملف الأربعاء.. أزمة مباراة تونس.. وحكام مباريات الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض خلال السطور التالية أبرز أحداث يوم الأربعاء:

"150 % من عقده".. اتحاد الكرة: مفيش حساب لكيروش إلا بعد أمم أفريقيا

الريال يقترب خطوة من السوبر الإسباني بثلاثية أمام

مصدر لـ الخليج 365: أعراض سبب غياب عمار عن مواجهة الأهلي والجونة

تهديدات إرهابية جدية لمنتخبات المجموعة السادسة بكأس الأمم

ماذا تقول لائحة أمم أفريقيا عن لقاء تونس ومالي؟

مباراة تونس ومالي ليست الأولى.. مواقف كروية مثيرة للحكم الزامبي جياني سيكازوي

الأهلي يستعين بـ15 ناشئ لترميم فريقه أمام الجونة

يؤكد تفوقه على توتنهام ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

إنتر ميلان يُسقط يوفنتوس ويتوج بكأس السوبر الإيطالي

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس في كأس الرابطة

خاص.. تقلُص فرص ثنائي الزمالك في اللحاق بمباراة إنبي

وزير للاعبي المنتخب: "لو لعبتوا بروح قتالية هنكون راضيين"

إنتر ميلان يُسقط يوفنتوس ويتوج بكأس السوبر الإيطالي

تشيلسي يؤكد تفوقه على توتنهام ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الأهلي يستعين بـ15 ناشئ لترميم فريقه أمام الجونة

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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