الامارات | «فيفا» يعيّن آل علي حكماً لـ «الفيديو» في مونديال السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعيّن آل علي حكماً لـ «الفيديو» في مونديال السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي عمر آل علي «حكماً للفيديو»، ضمن طاقم التحكيم المكلف إدارة مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2022، وتستضيفها الهند من 20 الجاري إلى 6 فبراير المقبل. وجاء اختيار عمر آل علي بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مشاركاته «حكماً للفيديو»، ضمن طاقم التحكيم الذي كُلف إدارة مباريات المجموعة السادسة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، التي استضافتها اليابان، ومباراة عُمان والسعودية لحساب المجموعة الثانية في التصفيات ذاتها.

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