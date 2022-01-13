الامارات | مجلس النصر الجديد يعقد اجتماعه الأول ويناقش خطوات تصحيح المسار

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النصر الجديد يعقد اجتماعه الأول ويناقش خطوات تصحيح المسار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد، أول من أمس، مجلس إدارة نادي النصر، اجتماعه الأول بتشكيله الجديد، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، وبحضور بقية الأعضاء، بينهم أعضاء إدارات شركات كرة القدم، الألعاب الرياضية والاستثمار. وأكد النادي في بيان صحافي أنه تم التأكيد في الاجتماع على التحضير لمرحلة جديدة، وبحث الخطوات اللازمة لتصحيح المسار والعودة بـ«العميد» إلى مكانته الطبيعية على قمة الهرم الرياضي في الإمارات، واستعراض سبل تطوير كل القطاعات في النادي، والالتزام بالنظام الأساسي، وتطبيق سياسة حوكمة الإجراءات والإدارة المالية. ‎

وقرر المجلس تكليف محمد المري، بإعداد تقرير فني وإداري عن وضع الفريق الأول لكرة القدم، وتم كذلك تكليف منصور الفلاسي، تفعيل وتطوير دور مجلس جمهور نادي النصر «N45»، و جمال لوتاه، إعداد تقرير شامل عن سجل الأصول في النادي والعقود الحالية الخاصة بالخدمات المساندة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news