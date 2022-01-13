شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة خليل: منتخب مصر فقد الروح والرغبة فى الفوز على نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة خليل، نجم الكرة المصرية والنادي الإسماعيلي سابقا، أن منتخب مصر لعب بدون تغطية للمساحات فى مباراة نيجيريا، موضحا أن كرة القدم عبارة عن مساحة وعدد، وهو ما لم يتم تطبيقه في اللقاء.

وتابع خليل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، على قناة etc، مع الإعلامي محمد شبانة، أن منتخب نيجيريا وجد المساحات الكبيرة للتحرك بحرية في الملعب، وهذا بفضل ترك المنتخب الوطني الفرصة للمنافس.

وأضاف خليل: "المنتخبات الأفريقية حاليا تتميز بالروح واللياقة البدنية العالية، وحينما تمنحهم المساحة للعب تكون النتيجة تفوق غير طبيعى، وأرى أن المنتخب المصري دخل اللقاء بدون روح قوية للفوز".

وواصل خليل: "صلاح ماكنش يومه، والظروف لم تساعده على تقديم المستوى المنتظر منه، كيروش كان غير موفق في توظيف اللاعبين، لاعب مثل مصطفى محمد قوته داخل الصندوق، أما صلاح وتريزيجيه قوتهما على حدود منطقة جزاء الخصم، لكن تباعد الخطوط منح نيجيريا الأفضلية".