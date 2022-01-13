شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: فتوح خارج مباراة غينيا رسميا ونسعى لتجهيزه للقاء السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، أن أحمد فتوح يواصل برنامجه التأهيلي للحاق بمباراة السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية، قائلا: "اللاعب خارج مباراة غينيا رسميا ونسعى لتجهيزه للقاء السودان".

وتابع أبو العلا في تصريحات تليفزيونية لمراسل أون تايم سبورتس من الكاميرون: "فتوح لم يتعرض لأي نوع من الإصابة قبل مباراة نيجيريا، ولو حدث هذا ما كان سيشارك في لقاء نيجيريا، هناك شائعات كثيرة حول هذا الأمر وهو عار تماما من الصحة".

وتابع طبيب المنتخب: "فتوح أصيب في كرة مشتركة مع لاعب نيجيريا في الدقيقة 43، اللاعب شرح ما يشعر به بين شوطي اللقاء، وتأكدنا من عدم قدرته على استكمال لقاء نيجيريا فتم استبداله".

وأضاف أبو العلا: "أكرم توفيق لم نتمكن من تشخيص إصابة ليلة مباراة نيجيريا، وأجهزة الأشعة كانت لا تعمل، انتظرنا حتى الصباح وتأكدنا من اصابته بقطع في الرباط الصليبي، ركبة اللاعب السليمة هي التي لفت في الكرة المشتركة مع لاعب نيجيريا".