شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: أنا ضد إقالة كيروش الآن.. هذا لم يحدث فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن تصريحات كيروش بشأن عدم التزامه بالبطولة الأفريقية تؤثر على اللاعبين بالسلب قبل مباراتي غينيا بيساو والسودان.

وواصل الصقر في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "أنا ضد إقالة كيروش لأن هذا كلام لا يُعقل ولم ولن يحدث في تاريخ مصر أن تقيل مدرب في منتصف بطولة".

وواصل الصقر: "اللاعبون عليهم مسئولية ودور كبير جدًا في الفترة القادمة، لأن واضح إن كيروش مرتبك، في البداية كان عليه انقسام بين مؤيد ومعارض، الآن لا يوجد ذلك والكل أصبح مختلفًا معه".

وتابع: "هناك جزء كبير على كيروش، ولكن على اللاعبين مسئولية أيضًا، لأن المنتخب حلوله قليلة، مشكلة المنتخب في عدم وجود شكل أو شخصية، في السابق كنا معروفين بمنتخب (باصي لـ صلاح) لكن الآن لا يوجد أي شكل".

واختتم: "الناس كانت سعيدة بكيروش في البداية، ولكن هو من فعل ذلك في نفسه، لأنه يتعامل بعجرفة، كيف يقول إن البطولة الأفريقية لا تهمه؟، هذه مصيبة، إذن هو لا يعلم قيمة منتخب مصر، منتخب مصر لو بقدم واحدة لا بد أن ينافس على البطولة".