شكرا لقرائتكم خبر عن مروان وفيصل وحليمو غيابات سموحة فى أولى مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب لاعب خط وسط سموحة محمود حليمو عن أولى موجهات سموحة أمام الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها اليوم فى الخامسة على استاد الإسكندرية.
وأوضح الجهاز الطبى أن حليمو يعانى من آلام فى العضلة الضامة والتى تأكد أنها ستبعده عن مباريات كأس الرابطة ويبذل الجهاز الطبى مجهود كبير فى عمل تاهيل للاعب فى حمام السباحه.
ويغيب عن الفريق شريف رضا وحسين فيصل بسبب شد الخلفية، بينما مروان حمدى يشارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون.
واستقر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، على دخول معسكر مغلق بـ20 لاعبا بالإسكندرية استعداد لمباراة الغد أمام الإسماعيلى فى أولى مباريات كأس الرابطة المقرر لها في الخامسة مساء على استاد الإسكندرية.
وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى: الهانى سليمان وعمر صلاح ورجب نبيل وأحمد عيد وأحمد بيكهام وخالد عبد الفتاح، ومحمد شكرى وبهاء مجدى وأحمد جمال، أحمد حمص ومحمد كناريا ومحمد عبد المعطى ومحمد نادى وعبد الكبير الوادى، وصديق أوجولا وإكسندر أمير عادل وفهد جمعة واليا سيلا، وإسماعيل أشرف ومحمد سعيد.