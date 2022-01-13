شكرا لقرائتكم خبر عن بونفرير: كيروش واللاعبون يتحملون مسئولية الخسارة ضد نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الهولندي بونفرير، مدرب الأهلي ونيجيريا السابق، أن المسئولية مشتركة بين كيروش واللاعبين بالخسارة في مواجهة النسور فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في نهائيات الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون.

وقال بونفرير خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "كيروش لم يعتمد على اللاعبين في مراكزهم، وهذا أثر على أداء منتخب مصر، لكن المسئولية ليست عليه فقط بل اللاعبين أيضا الذين لم يظهروا بروح قتالية وصلاح لا يمكن أن يلعب بمفرده"، مضيفا: "مصر يمكن أن تتأهل من المجموعة فالفرصة لا تزال قائمة".

من ناحية أخرى، يصل إجمالى الراتب الشهرى الذى يتقاضاه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى 127 ألف يورو، متضمنا قيمة الضرائب ونسبة المهن الرياضية وضريبة التنمية.

ويحصل كيروش على راتب 127 ألف يورو بمفرده دون باقى الجهاز الأجنبي المعاون له في قيادة المنتخب ويضم 4 أجانب آخرين.

هذا وأكد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يشعر بالألم والحزن بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الأولى في دور المجموعة بأمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

وكتب كارلوس كيروش عبر حسابه على موقع "تويتر": "نشعر بالألم والحزن، ولا شك فى ذلك لأننا نريد دائمًا الأداء الجيد وتقديم السعادة لمعجبينا وأصدقائنا وعائلاتنا. نحن فخورون بالتزامنا ونريد أن نجعل الناس فخورين بنا".

وأضاف كيروش: "تظهر اللحظات الصعبة أن الرجال الأقوياء حقًا يقفون معًا، وأكثر اتحادًا وأقوى. تُظهر اللحظات الصعبة أن فريقًا واحدًا متحدًا ومستعدًا للقتال بقوة، وأداء أفضل، والنجاح دائمًا.. أيها الرجال، فلننتقل إلى مسئوليتنا وأهدافنا الرئيسية!".