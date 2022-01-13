شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: قرار سرى لإدارة الأهلى بعدم الاعتماد على موسيمانى فى الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة عن قرار سري من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والخاصة بملف الصفقات التى ينوى مسئولو القلعة الحمراء إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

وقال شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس"على فضائية etc إن هناك قرارا سريا من إدارة الأهلي بعدم الاعتماد على موسيماني في أسماء الصفقات الجديدة للفريق واختيارهم، وسيكون ذلك من لجنة التخطيط فقط.

وجاء ذلك القرار بعد رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق ورحيله إلى هاتاي التركي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بسبب عدم حصوله على فرصة من قبل موسيماني.

وتابع شبانة أن إدارة الأهلي تفكر في الصبر على مصير موسيماني مع الأهلي حول تجديد عقده، وأنه من الممكن التمديد لمدة عام أو الانتظار حتى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، لبحث مصير الفريق في بطولة الدوري قبل اتخاذ القرار النهائي.