اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الخميس، من بطولة كأس الرابطة.

وتقام 3 مباريات غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس الرابطة، هي: الأهلي والجونة، سموحة والإسماعيلي والمقاولون العرب والبنك الأهلي.

وعيَن اتحاد الكرة الحكم محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي والجونة، ويعاونه كل من محمد عبد المجيد ومحمد عزازي، وصبحي العمراوي كحكم رابع.

ويتولى عبد العزيز السيد مسؤولية تقنية الفيديو في المباراة ويعاونه مبروك نبيل.

ويدير نادر قمر الدولة مباراة المقاولون والبنك الأهلي، ويساعده إبراهيم السوداني وخالد السيد، وعمرو رمضان كحكم رابع.

وتم تعيين خالد الغندور كحكم لتقنية الفيديو، ويساعده حسني سلطان.

ويدير محمد الجلاوي مباراة سموحة والإسماعيلي، ويعاونه رضا جبر ووائل عاطف، وأحمد ناجي كحكم رابع.

ويتولى سيد شعبان مسؤولية تقنية الفيديو في المباراة، ويساعده محمود وفا.