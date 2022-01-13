كوت ديفوار تهزم غينيا الاستوائية بالنتيجة الرائجة في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق منتخب كوت ديفوار فوزا ثمينا على غينيا الاستوائية بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية.

كوت ديفوار فازت بهدف نظيف، وهي النتيجة الأكثر رواجا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي بدت فقيرة تهديفيا للغاية حتى الآن.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 5 عن طريق اللاعب ماكس جراديل، ليمنح بلاده فوزا ثمينا و3 نقاط غالية.

الفوز وضع كوت ديفوار على رأس المجموعة برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه منتخبي سيراليون والجزائر برصيد نقطة لكل منهما، ثم غينيا الاستوائية بلا رصيد في المؤخرة.

وفي حالة احتلال مصر المركز الثاني في مجموعته خلف نيجيريا سيواجه بطل مجموعة كوت ديفوار والجزائر وغينيا الاستوائية وسيراليون في دور الستة عشر.