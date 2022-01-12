مباشر.. برشلونة 2 - 2 ريال مدريد.. السوبر الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة عند التاسعة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: تير شتيجن، ألفيس، بيكيه، أراخو، جوردي ألبا، بوسكيتس، جافي، ف. دي يونج، ل.دي يونج، ديميبلي، توريس.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة كالتالي:

تيبو كورتوا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو، فيرلاند ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تفاصيل المباراة:

نجح ريال مدريد في التقدم بالهدف الاول في الدقيقة 25، بعدما نجح كريم بنزيمة في الضغط على بوسكيتس في وسط الملعب، ليمرر كرة رائعة لفينسيوس المنفرد بالمرمى ليسجل أول أهداف الملكي في المباراة.

وتعادل برشلونة بعد مرور 41 دقيقة عن طريق هدف سجله لاعبه لوك دي يونج.

وسدد كريم بنزيما كرة رائعة تصدى لها شتيجن قبل أن تعود لكارفخال الذي أرسلها بينية لبنزيما داخل منطقة الجزاء ليسكنها الشباك في الدقيقة 72.

وتعادل باتي لبرشلونة في الدقيقة 84