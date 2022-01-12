«أنس» ضمن الـ»8« بتنس سيدني

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وهذه هي المرة الأولى التي تتغلب فيها جابر على كفيتوفا.
وضربت جابر موعدا في دور الثمانية مع الإستونية أنيت كونتافيت التي تغلبت على الرومانية يلينا جابريلا روز 6 / 3 و6 / 1.
كما تأهلت الروسية داريا كستكينا عقب فوزها على البلجيكية إليس ميرتنز 6 / 3 و6 / 4، حيث تواجه الإسبانية جاربين موجوروزا التي فازت على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6 / 1 و7 / 6.
وتأهلت الفرنسية كارلوين جارسيا بعدما انسحبت منافستها في الدور الثاني إلينا رايباكينا من كازاخستان بسبب الإصابة.
وتلتقي جارسيا مع التشيكية بربورا كريتشيكوفا التي تغلبت على الرومانية جاكولين كريستيان 6 / 1 و7 / 5.
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