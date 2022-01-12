الفتح ينشد مغادرة الخطر عبر الفيحاء

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يحتل الفيحاء المركز السابع برصيد 21 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الفتح صاحب المركز الـ 14.
ينشد كل فريق الفوز وذلك للابتعاد عن مراكز الهبوط، خاصة الفتح الذي يملك مباراة مؤجلة أمام الفيصلي أعلنت لجنة المسابقات أمس الأول إقامتها في 22 فبراير المقبل.
فوز الفتح اليوم يبعده خطوات كبيرة عن الهبوط، حيث سيصعد إلى المركز الثامن فيما تعثره بالتعادل أو الخسارة تبقيه في نفس الدائرة.
أما فوز الفيحاء فسيقوده لاقتسام المركز السادس مع الرائد، حيث سيكون لكل منهما 24 نقطة.
قبل المباراة:
- يعيش الفريقان وضعا فنيا متشابها من حيث إضاعة النقاط.
- الفيحاء حصد 4 نقاط فقط من آخر 5 مباريات بعد أن تعادل في 4 وخسر آخر لقاءاته أمام الاتحاد.
- الفتح حصد 4 نقاط من آخر 5 مباريات بفوزه على الهلال وتعادله مع ضمك، وخسارته 3 مباريات.
- تقابل الفريقان 7 مرات بدوري المحترفين كانت الغلبة فيها للفتح.
- يتفوق الفتح بفوزه على الفيحاء 4 مرات بالدوري مقابل فوزين للفيحاء فيما تعادلا مرة واحدة
- عدد أهداف الفيحاء المسجلة تعادل عدد الأهداف المستقبلة (سجل 14 واستقبل 14).
- الفتح استقبل أهدافا أكثر من التي سجلها (سجل 20 واستقبل 22 هدفا).
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