إنفانتينو يهنئ صلاح بترشيحه لجائزة الأفضل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح، بوجوده ضمن المرشحين النهائيين للفوز بجائزة أفضل لاعب على مستوى العالم عن العام الماضي. وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس أن إنفانتينو أرسل خطابا رسميا لمحمد صلاح ونادي ليفربول لتهنئتهما بترشيح اللاعب. يذكر أن إعلان الفائز بجائزة الأفضل سيتم يوم 17 يناير الحالي خلال حفل افتراضي عبر الإنترنت.

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