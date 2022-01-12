إنفانتينو يهنئ صلاح بترشيحه لجائزة الأفضل

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وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أمس أن إنفانتينو أرسل خطابا رسميا لمحمد صلاح ونادي ليفربول لتهنئتهما بترشيح اللاعب.
يذكر أن إعلان الفائز بجائزة الأفضل سيتم يوم 17 يناير الحالي خلال حفل افتراضي عبر الإنترنت.
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