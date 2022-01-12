إصابة أكرم بقطع في الرباط الصليبي

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وذكر اتحاد الكرة المصري عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن نتائج الأشعة التي خضع لها توفيق ظهر أمس أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وتعرض توفيق للإصابة خلال الدقائق الأولى من مباراة المنتخب المصري أمام نظيره النيجيري التي أقيمت أمس الأول في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، وانتهت المباراة بفوز المنتخب النيجيري بهدف نظيف.
وأضاف المصدر نفسه أن نتائج الأشعة التي خضع لها أحمد فتوح أثبتت إصابته بشد في عضلات الساق إثر إصابته في نهاية الشوط الأول من ذات المباراة، ويحتاج اللاعب للراحة ولن يشارك في المباراة المقبلة وسيتم إعداده للمباراة اللاحقة.
وكان من المقرر خضوع اللاعبين لأشعة مساء الثلاثاء الماضي إلا أن تعطل جهاز الأشعة في المستشفى المحدد حال دون إتمام ذلك، فيما تعذر وجود جهاز آخر في مدينة جاروا لعمل الأشعة.
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