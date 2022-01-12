سان جيرمان يؤجل مباراة الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرجأ نادي باريس سان جيرمان جولته الشتوية لمنطقة الخليج ومن بينها زيارته إلى الرياض، مرجعا ذلك إلى الوضع الصحي في فرنسا. وقال النادي في موقعه الرسمي إن التأجيل يأتي من أجل الحفاظ على صحة طاقمه ولاعبيه. وكان من المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان معسكرا قصيرا في قطر بين 16 و18 يناير الحالي، على أن يغادر بعدها إلى العاصمة السعودية الرياض لخوض مباراة ودية أمام فريق مكون من الهلال والنصر يوم 19 ضمن موسم الرياض، على أن يحدد لاحقا الموعد الجديد لمباراة الرياض.

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