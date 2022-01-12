شكرا لقرائتكم خبر حمدالله يقود هجوم الاتحاد أمام الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​ضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة الروماني كوزمين كونترا، المهاجم الجديد، المغربي عبدالرزاق حمدالله لقائمة الفريق المغادرة إلى بريدة استعدادا لمواجهة الرائد غدا بالجولة الـ17 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة النادي قد وقعت على خطاب مخالصة مالية مع المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي مساء الثلاثاء الماضي على أن يتم رفع اسم اللاعب عبدالرزاق حمدالله في كشوفات الفريق بدلا عنه.

يأتي ذلك بعد أن نجحت إدارة النادي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن حساب النادي الرسمي على تويتر، حصوله على الشهادة بشكل رسمي من قبل وزارة الرياضة السعودية.

كما بات بإمكان الاتحاد تسجيل مدافعه الجديد أحمد شراحيلي في حال نجح في شراء الفترة المتبقية من عقده مع ناديه الشباب.

وأفادت مصادر أن إدارة أنمار الحائلي وفقت خلال الفترة الماضية في سداد وجدولة نحو 40 مليون ريال، تمثل متطلبات الحصول على الشهادة من رواتب ومقدمات عقود لاعبين وأجور موظفين وقضايا محلية وخارجية، فيما تنتظر فقط اعتماد ذلك من قبل اللجنة المعنية لإشراك اللاعب حمدالله في مواجهة الرائد غدا.

وكان آخر ما قامت به الإدارة، تسليم العاملين رواتب 4 أشهر حتى نوفمبر 2021 كأحد الاشتراطات المطلوبة لاستخراج الشهادة.

على الصعيد نفسه، يفقد الاتحاد أمام الرائد، نجمه المتألق والمؤثر،البرازيلي إجور كورنادو بداعي الإصابة، كما يغيب عنه أيضا، المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لتواجده مع منتخب بلاده المشارك في كأس أمم أفريقيا الحالية بالكاميرون.