شكرا لقرائتكم خبر الشلاحي يتصدر «الهجيج» بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس منافسات سباق الهجيج، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

وانطلق في السباق 345 ناقة لـ 23 مشاركا، موزعة على 15 ناقة لكل مشارك، دون مشاركة الرحول.

وحقق المركز الأول بندر مرزوق مفلح الشلاحي، فيما حصل نواف مطلق الحبلي على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث عبدالكريم طلال فراج المطيري.

وكان نادي الإبل قد أعلن أن الإبل الفائزة في سباق الهجيج ستحجز وتخضع للفحص الطبي، للتأكد من عدم تعرضها لصعق كهربائي أثناء المسابقة، كما سمح لراع واحد فقط مع الإبل المشاركة.

ويعد سباق الهجيج موروثا شعبيا أعاده مهرجان الملك عبدالعزيز إلى الواجهة، بواسطة هذا السباق الذي شهد تنافسا بين ملاك الإبل، وتكمن فصول المسابقة بترقيم عدد من إبل الملاك المشاركة، وانطلاقها من نقطة البداية، حتى وصولها لنقطة نهاية، بمسافة قدرت بـ18 كم، ويحسب الفائز بوصول أول فردية من منقيته أولا إلى خط النهاية.

وحدد النادي شروطا للسباق، من بينها منع استخدام الجنايب أو القلائد أو أي غطاء على الإبل، كما يمنع وضع رول ستائر على الشبك قبل الانطلاق.